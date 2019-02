Pourquoi la victoire du PSG contre Manchester United est surtout celle de Thomas Tuchel

"C’est une grande satisfaction en tant que capitaine parce que les gens parlent beaucoup, parfois, de notre système de jeu, du nombre de buts qu’on prend… Aujourd’hui, on a démontré que si on joue avec la bonne mentalité, en étant costauds défensivement, on pourra faire de grandes choses. C’est pour ça que je ne dois pas féliciter seulement Kimpembe, Bernat et Thilo mais aussi les deux attaquants, Draxler et Kylian, qui ont bien travaillé défensivement. Et après ils sont très forts en contre-attaque. C’était plus facile pour nous", a, pour sa part, synthétisé Thiago Silva.