Pourquoi offrir un maillot de l’équipe de France à deux étoiles pour Noël n’est pas une excellente idée

Un mois et demi plus tard, la situation a-t-elle changé ? À peine. Ce dernier week-end encore, nos tentatives d’achat sur la boutique en ligne de la FFF sont restées infructueuses. Pour les maillots adultes en taille S et XL, le site affiche une indisponibilité jusqu’au 20 décembre, et jusqu’à mars 2019 pour les tailles M et L, ainsi que pour tous les maillots juniors, tous âges confondus. Le tout sans possibilité de pré-commander.