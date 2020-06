Premier League : Liverpool remporte le championnat d’Angleterre, 30 ans après son dernier sacre

Liverpool a écrasé cette année la Premier League, impressionnant par sa force collective malgré pléthore de stars : van Dijk, mais aussi Trent Alexander-Arnold, ou le trio Salah-Firmino-Mané. Plusieurs records tombés en chemin témoignent de cette domination sans partage. Liverpool est, après 31 journées, le champion le plus précoce de l'histoire, puisqu'il en avait fallu 33 à Manchester United en 2001 et à City en 2018. Un record qui s'explique par un départ en boulet de canon : 61 points sur 63 possibles pris lors des 21 premières journées. Avec 23 victoires consécutives à domicile, série en cours, les Reds ont aussi effacé les les joueurs du mythique Bill Shankly (21) des tablettes. Ils ont compté à un moment 25 points d'avance sur City, le plus grand écart jamais constaté entre un leader et son dauphin. Et ce n'est pas fini, puisqu’ils peuvent encore améliorer les 100 points atteints par City en 2017/2018 et leur écart de 19 points sur United, 2e.