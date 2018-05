Premier League : Unai Emery devient officiellement le nouvel entraîneur d'Arsenal

"Nous avons mené une recherche confidentielle, de grande envergure et rigoureuse, comprenant de nombreuses références contextuelles, des analyses de données et de vidéos, ainsi que des rencontres personnelles avec tous les candidats retenus. Tous étaient intéressés par la position et nous avons été unanimes dans notre choix d'Unai pour conduire le prochain chapitre de notre histoire" a-t-il poursuivi.





Après deux ans passés du côté du Parc des Princes, Unai Emery est "ravi de rejoindre l'un des grands clubs" du circuit footballistique. "Arsenal est connu et aimé dans le monde entier pour son style de jeu, son engagement envers les jeunes joueurs, le stade fantastique, la façon dont le club est géré. Je suis très heureux d'avoir la responsabilité de commencer ce nouveau chapitre important dans l'histoire d'Arsenal" a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je suis enthousiasmé par ce que nous pouvons faire ensemble et j'ai hâte de donner à tous ceux qui aiment Arsenal des moments et des souvenirs spéciaux."