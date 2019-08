Première femme à arbitrer la Supercoupe d'Europe, Stéphanie Frappart fait déjà l'unanimité

"Cela fait plusieurs années déjà qu'elle prouve qu'elle est l'une des meilleures femmes arbitres non seulement sur la scène européenne, mais aussi à l'échelle mondiale", avait surenchéri Roberto Rosetti, responsable en chef de l'arbitrage de l'instance organisatrice du match entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. "Elle est capable de diriger des rencontres de très haut niveau, comme elle l'a prouvé lors de la finale de la Coupe du monde féminine cette année. J'espère que ce match à Istanbul lui apportera encore plus d'expérience, alors qu'elle est au sommet de sa carrière arbitrale." Pour mener à bien sa mission, elle s'est appuyée sur Clément Turpin, qui a assuré le VAR.





Âgée de 35 ans, Frappart officie depuis 2014 en Ligue 2, où elle est la seule femme à assumer cette fonction. En quatre saisons et demie, la Val-d'Oisienne a su gagner le respect des joueurs sur les terrains. Ce qui lui a logiquement ouvert les portes de la Ligue 1, l'élite française. "C'est une arbitre sérieuse et juste dans ses décisions", confiait à LCI Pierre Bouby, milieu de l'US Orléans, en avril dernier. "Elle est objective. C'est aussi une personne diplomate et bonne dans le dialogue. Elle utilise les bons mots, elle prend le temps d'expliquer. Elle n'est jamais dans le conflit." Elle l'a encore prouvée mercredi soir.