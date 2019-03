Presnel Kimpembe pris en flagrant délit d’excès de vitesse... et de mensonge à la police

En football, il arrive parfois que l’on surnomme le défenseur central, poste auquel joue Presnel Kimpembe, "le policier", parce qu’il doit veiller à protéger une zone, son but, ainsi qu'à rattraper les attaquants stars, souvent, eux, qualifiés de "Ferrari", pour leur vitesse de course et leur énorme coût sur le marché des transferts. De ce point de vue, le défenseur des Bleus et du PSG a vécu une sorte d’inversion des rôles, en se faisait rattraper par la patrouille, en l’occurrence le tribunal de Versailles, qui vient de lui infliger une amende de 3000 euros pour avoir dépassé, par trois fois, les limites de vitesse autorisées au volant de son bolide, et avoir grillé un feu rouge.