Coupe du monde de football féminin 2019 : la moitié des billets déjà vendus, voici comment obtenir vos places

Pour celles et ceux ne souhaitant assister qu'à une seule rencontre, des billets à l'unité à destination du grand public seront mis en vente le vendredi 7 mars à 15h. Le comité organisateur a annoncé ce jeudi 18 avril que 720.000 billets, soit "plus de 50% des tickets disponibles", ont été déjà vendus. Au total, 1,3 million de tickets seront proposés à la vente jusqu'au début de la compétition. Sept rencontres affichent déjà complet, à savoir le match d'ouverture entre la France et la Corée du sud le 7 juin à Paris, les demi-finales (2 et 3 juin) et la finale (7 juin) disputées à Lyon, les rencontres Pays-Bas - Cameroun le 15 juin à Valenciennes, Nigeria - France le 17 juin à Rennes et Suède - Etats-Unis le 20 juin au Havre.









Pour acheter vos billets dès à présent, rendez-vous sur le site de la FIFA.