Coupe de France : comment regarder le match Rennes-PSG ce dimanche soir ?

Depuis l’arrivée du Qatar à sa tête en 2011, et plus encore depuis celle de Neymar dans son effectif cet été, le PSG est, de loin, le club français le plus suivi, dans l’Hexagone comme en dehors de ses frontières. Ce qui explique le tollé qui a suivi, il y a quelques jours, l’annonce par Eurosport de diffuser le 32e de finale de Coupe de France entre Rennes et Paris exclusivement sur le Web, via sa plateforme de streaming payant Eurosport Player.





Une vague de protestations d’une telle ampleur que la chaîne a finalement décidé de faire machine arrière en proposant une diffusion télévisée.





Mais pour parvenir à regarder la rencontre ce dimanche, quelques explications s’imposent tout de même.