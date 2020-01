"Si le PSG veut discuter..." : le clan Neymar entrouvre la porte à une prolongation

Le 16 décembre dernier, le clan de l'international auriverde avait déjà eu un discours engagé dans une interview accordée à France Football : "Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Je n’ai jamais voulu blesser personne, mais j’ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir. (...) Pourquoi vouloir partir d’ici ? J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. (…) Et ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine."

L'histoire commune entre le PSG et Neymar Jr va-t-elle durer au-delà de l'été prochain ? Alors que la presse espagnole avance depuis plusieurs semaines la volonté du Brésilien de refuser toute prolongation de contrat et d'invoquer un règlement de la FIFA pour partir pour 180M€ cet été, Le Parisien indique ce mardi que la donne serait quelque peu différente. En effet, selon le quotidien français, le meneur de jeu aurait entrouvert la porte à une extension de son bail, qui court jusqu'en juin 2022.

Dans des propos accordés au Parisien ces dernières heures, l'entourage du joueur a fait un nouveau pas vers le club de la capitale : "Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu’il a à nous dire. Au printemps, Neymar était tout proche de prolonger, et c’est le PSG qui l’avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir." Un entourage qui décrit même un Neymar "heureux comme jamais depuis très longtemps" dans la capitale française.

Néanmoins, cette porte entrouverte n'est pas sans conditions. Pour poursuivre son idylle débutée à l'été 2017 avec le Paris Saint-Germain, "Ney" veut une seule chose : gagner. Une prolongation se discutera entre les deux parties "si le PSG a des résultats et gagne. Parce que Neymar veut gagner". Le mois de février et les joutes européennes qui opposeront le PSG au Borussia Dortmund en Ligue des champions devraient permettre d'y voir plus clair à ce sujet.