PSG : à cause d’un "trait de fracture", Neymar pourrait rester (au moins) 45 jours sur le carreau

Pour l’heure, aucune durée d’indisponibilité n’a été officiellement communiquée, et pour cause : outre la réaction de Neymar au traitement, c’est la décision d’opérer de nouveau son pied droit ou non qui permettra d’en savoir plus. Et cette décision doit être prise dans le courant de la semaine, après une concertation entre les staffs médicaux de l’équipe du Brésil et du PSG.