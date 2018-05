PSG : à quoi joue Neymar en refusant de dire s’il va rester ou non à Paris ?

Mais c’est ensuite que c’est devenu intéressant, quand Marc Benoist, journaliste à TF1, à la suite de cette réponse, a demandé au dirigeant si Neymar allait prolonger son contrat. Et là, Nasser Al-Khelaïfi a fendu l’armure, lâchant un "pourquoi pas, on va discuter" qui en dit long. Il n’est en effet pas banal de voir un joueur, même très talentueux, ayant plus que doublé son salaire moins d’un an auparavant en passant d’un club à un autre, demander une prolongation, forcément assortie d’une augmentation. Et encore moins de voir un président lui ouvrir publiquement la porte. Cette déclaration du président du PSG rappelle que, dès le mois de mars, le très sérieux quotidien britannique The Times révélait que Neymar avait posé cette augmentation comme condition pour rester une saison de plus à Paris. Une information récemment confirmée par Libération. Et qui donne tout son sens au silence de Neymar.