PSG : absent quatre semaines, Kylian Mbappé forfait pour les Bleus et le premier match de Ligue des champions

Les craintes se sont confirmées. Touché aux ischio-jambiers dimanche soir après une accélération lors de PSG-Toulouse au Parc des Princes (4-0), l'attaquant tricolore Kylian Mbappé sera absent quatre semaines, a annoncé le club de la capitale dans un point médical sur son site officiel ce lundi : "Kylian Mbappé s’est blessé hier aux ischios-jambiers gauches. Les examens passés ce matin confirment une absence de 4 semaines selon l’évolution."





Conséquence directe de cette blessure, "Kyky" est d'ores et déjà forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France en septembre et manquera donc les deux rencontres face à l'Albanie et Andorre dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Le champion du monde français loupera également la première journée de Ligue des champions, prévue début septembre et dont on connaîtra l'affiche le 29 août à l'issue du tirage au sort.