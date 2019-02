PSG : Angel di Maria, le retour en grâce du "Galactique"

MAILLON FORT - En l'absence de Neymar Jr et dans une moindre mesure d'Edinson Cavani, plusieurs joueurs, Kylian Mbappé en tête, se sont distingués avec le PSG ces dernières semaines. Considéré comme une pièce rapportée au trio magique la saison dernière, Angel di Maria a retrouvé un niveau plus conforme à ses qualités en 2018-2019 et reste sur une série de performances de très haute volée. De bon augure avant Manchester ?