PSG-Arsenal : au bon souvenir d'Unai Emery

A peine parti, Unai Emery retrouve son ancien club, le Paris Saint-Germain ce samedi, cette fois-ci dans la peau de l'entraîneur d'Arsenal. Nommé à la tête du club londonien le 23 mai dernier en lieu et place du mythique Arsène Wenger, sur le départ après 22 ans de service, le technicien basque s'apprête à affronter son ancienne écurie au Singapore National Stadium, à Singapour, dans le cadre du tournoi de pré-saison nommé International Champions Cup.





Vainqueur de sept trophées au sein des Rouge et Bleu, dont le championnat de France et les deux coupes nationales lors du dernier exercice, en 2017-2018, le coach de 46 ans a vu son avenir scellé dès le mois de mars dernier, après la désillusion en huitième de finale de Ligue des champions, lors duquel le PSG a chuté face au futur vainqueur de la compétition, le Real Madrid (3-1; 1-2). Plus de deux mois après son éviction, nul doute qu'Emery aura à cœur de jouer un vilain tour à la formation désormais entraînée par l'Allemand Thomas Tuchel.