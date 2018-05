PSG : Buffon rendra sa décision "d'ici une semaine"

Une légende sur le terrain, un pilier dans le vestiaire. Soit le combo parfait pour Paris ? Gardien légendaire de la Juventus Turin et de la sélection italienne, Gianluigi Buffon semble en tout cas bien parti pour signer au PSG, lui qui vient de révéler qu’il ne continuerait pas l’aventure avec "la Vieille Dame". Mais alors que plusieurs médias annonçaient avec insistance son arrivée imminente, le portier a tenu à tempérer les ardeurs des journalistes : "Le PSG ? J'ai besoin d'une semaine pour être au calme et analyser la situation. Ce n'est pas un choix simple. A 40 ans, vous ne pouvez pas décider dans la précipitation", a précisé la légende auprès de Sky Sports Italia lundi. Et d’ajouter, lapidaire : "Si je parle français ? Non".





D’après Le Parisien, Buffon serait enchanté à l’idée de conquérir sa première Ligue des champions avec le club de la capitale. Et selon les informations de Paris United, il aurait déjà refusé plusieurs offres - pourtant très alléchantes sur le plan financier. Un club chinois lui aurait notamment proposé un salaire de 32 millions d’euros sur deux ans. De son côté, Paris compterait lui offrir 8 millions d’euros net sur deux ans, toujours selon Paris United. Une somme importante qui ne mettra toutefois pas en danger le PSG sur le plan du fair-play financier, le gardien italien étant libre de tout contrat (et donc gratuit).