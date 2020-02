PSG : buteur face à Montpellier, Kylian Mbappé mécontent d'être remplacé

Une scène qui rappelle étrangement celle qui s'était produite il y a presque deux mois, le 7 décembre dernier, lors du succès des Rouge et Bleu face à ... Montpellier (3-1). Le buteur parisien, surpris de voir son numéro sur le tableau d'affichage du quatrième arbitre, avait alors montré son agacement d'être remplacé dans les derniers instants de la rencontre par Eric Choupo-Moting, à la 91e minute de jeu.

L'homme fort des Rouge et Bleu a également insisté sur le fait que l'ensemble des joueurs parisiens montraient "chaque jour un état d'esprit professionnel", regrettant que le comportement de Mbappé donne "l'impression que ce n'est pas comme ça". Après avoir loué l'état d'esprit de ses joueurs, Tuchel a toutefois tapé du poing sur la table en réaffirmant sa mainmise sur les choix stratégiques : "Ça va rester comme ça : je vais toujours décider sportivement. On ne joue pas au tennis, on joue au foot, on doit avoir du respect pour tout le monde."

Recadré par son coach, Kylian Mbappé a pu compter sur l'indulgence de certains de ses coéquipiers, à commencer par le défenseur Presnel Kimpembe, capitaine face à Montpellier : "On connaît tous Kylian. Voilà, c'est un grand compétiteur, et je pense que c'est bien qu'il sorte énervé plutôt qu'avec le sourire. Cela montre l'envie qu'il a de rester sur le terrain et l'envie qu'il a de vouloir mettre des buts."

Le milieu de terrain sénégalais du PSG Idrissa Gueye a également mis l'agacement de Mbappé sur le compte de son envie de gagner et de marquer le plus de buts possibles pour son équipe : "Kylian est un compétiteur, il a envie de marquer plus de buts. Il a envie de rester sur le terrain, donc ça se comprend."