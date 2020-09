"C'est un manque de respect" : Leonardo furieux d'apprendre le test positif de Mbappé dans la presse

C'est l'hécatombe du côté du Paris Saint-Germain. Alors que six joueurs du groupe professionnel étaient déjà positifs au Covid-19, à savoir Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar Jr, Mauro Icardi, Keylor Navas et Marquinhos, le club parisien a appris lundi soir l'existence d'un septième cas dans son effectif, et non des moindres : Kylian Mbappé. Ce dernier était présent depuis la semaine dernière au rassemblement des Bleus pour les matches de Ligue des nations face à la Suède (1-0, vendredi) et la Croatie (ce mardi).

Le directeur sportif parisien, Leonardo, a fait part de sa colère concernant la façon dont il a appris la nouvelle, la Fédération française de football (FFF) n'ayant pas prévenu le PSG au préalable. "C'est inacceptable d'apprendre par la presse qu'on a un joueur, notre joueur positif. Ils communiquent et renvoient le joueur chez lui et maintenant on fait quoi ? Personne de la Fédération n'a appelé le PSG. Personne n'a communiqué avec nous. On a appris la situation et maintenant on fait quoi. On gère nous ? C'est incroyable, tout le monde fait la morale au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est mal géré... On ne comprend rien... C'est toujours le Paris Saint-Germain le mauvais de l'histoire" a-t-il déclaré, furieux, sur l'antenne de RMC lundi soir.