PSG : ce que la défaite contre Guingamp fait craindre pour la suite...

Malgré un budget pharaonique, l’effectif du PSG apparaît trop juste pour enchaîner les matchs. C’est encore plus vrai concernant le secteur du milieu de terrain, source de tracas depuis le début de saison devenu plus problématique encore avec les récentes mises à l’écart d’Adrien Rabiot et de Lassana Diarra, en instance de départ. "Sans milieux en plus, on ne peut pas gagner en février, mars ou avril, ça me rend nerveux", avait lâché l’entraîneur, Thomas Tuchel, la semaine dernière, avant d’ajouter mercredi soir, les dents serrées après une défaite où il a dû aligner un binôme expérimental Draxler-Marquinhos : "Il n’était pas nécessaire de perdre pour savoir qu’il faut recruter." Mais rien ne bouge. Et le 31 janvier, il sera trop tard.