PSG champion, l'OL et l'ASM en Ligue des champions... le tableau d'honneur de la Ligue 1

Marseille de retour en Ligue Europa, c'est en conséquence les Niçois qui en sont privés. Battus, donc, par l'OL, les Aiglons étaient à la merci des Girondins de Bordeaux. Lesquels, malgré une saison en dents de scie et un entraîneur limogé, se qualifient pour la deuxième fois d'affilée pour la petite Coupe d'Europe en achevant leur parcours à la 6e place. Leur victoire écrasante à Metz (4-0), grâce notamment à un but aussi magnifique que chanceux de De Préville, leur permet de retenter leur chance au deuxième tour de qualifications, un an après leur sortie piteuse contre les Hongrois de Videoton, au même stade. Girondins et Marseillais seront accompagnés de Rennes, déjà assurés d'y retourner après leur victoire à Paris la saison passée. Leur nul contre Montpellier leur permet toutefois de s'éviter les barrages et d'accéder à la phase de groupes directement.





Enfin, dans le bas du tableau, un autre match à trois se disputait, où étaient engagés le SM Caen, Toulouse et Troyes. Troyes hors course après leur défaite à domicile, la place de dernier maintenu se jouait entre Normands et Occitans. Les premiers ont profité de recevoir un PSG considérablement amoindri pour obtenir un nul (0-0) qui leur évite, à un point près, de disputer un barrage contre le vainqueur du duel entre Ajaccio et Le Havre. Duel aller-retour que ne s'épargneront pas les Violets. Malgré leur victoire contre Guingamp (2-1), ils en seront quittes pour deux nouveaux matchs s'ils ne veulent pas retrouver la Ligue 2 pour la première fois depuis 2003.