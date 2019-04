PSG : Choupo-Moting s'excuse... et règle ses comptes après son incroyable raté qui a fait rire le monde entier

La vidéo de son loupé a fait le tour du monde. Dimanche soir contre Strasbourg (2-2), Eric Maxim Choupo-Moting a réalisé l'exploit insensé d'empêcher le ballon de rentrer dans le but alsacien sur une action gagnante de Christopher Nkunku. Alors que l'on jouait la 28e minute et que le score était de 1-1, l'ancien attaquant de Stoke City avait arrêté sur la ligne, du bout du pied gauche, un ballon promis aux filets. Emporté par son élan, le Camerounais n'avait pu se redresser et conclure du droit.





Sorti sous les sifflets du Parc, une première pour lui au PSG, "Choupo" s'était dit "désolé" au sortir du match. "En fait, moi, au début, je pensais qu'il (Nkunku, ndlr) allait me faire la passe. Il a tiré et moi je pensais que le défenseur allait peut-être prendre le ballon", avait-il raconté. "Après, j'ai hésité (à) prendre le ballon, mais je me suis demandé peut-être que je suis hors-jeu et ça va très vite. Je touche le ballon, ça va sur le poteau et, bon, c'est très dommage parce que le ballon entrait normalement. Désolé pour ça". Des excuses qui ne l'avaient pas empêché de devenir la risée de la planète foot après son action gag.