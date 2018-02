PSG : comment Unai Emery prépare la titularisation de Lassana Diarra contre le Real Madrid

Si l’expérience s’avérait concluante, et que le milieu de 32 ans parvenait à enchaîner à Toulouse ce week-end, rien n’empêcherait donc de le voir débuter à Madrid le mardi suivant. En tout cas pas un retour de Thiago Motta, qui n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et dont la condition physique semble encore plus précaire que celle du Français. Reste l’option Giovani Lo Celso, qui a le plus souvent dépanné à ce poste de sentinelle, mais sa brillante entrée en jeu et son but à Lille, samedi, dans une position de relayeur, indiquent qu’il y est plus à son aise, quand "Lass" demeure une pure sentinelle de métier, que ce soit par son sens du placement ou du vice dans les duels défensifs.





Unai Emery qui, samedi dernier, sans qu’on ne lui demande rien à ce sujet, avait insisté sur "l’importance des 30 minutes que Lass a jouées", a déclaré ceci, ce lundi, quand on l’a interrogé sur l’éventualité de voir Lassana Diarra titulaire à Madrid : "Les quatre joueurs pour ce poste sont Motta, Rabiot, Giovani et Lass et ils sont capables de bien faire. On va décider. Le match est dans neuf jours et il y a deux matches entre-temps. Nous pouvons chercher la performance avec les quatre. Après, c’est vrai, on va voir comment se passent les deux prochains matches."