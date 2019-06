PSG : Al-Khelaïfi ne veut "plus voir de comportements de stars"

Après une semaine mouvementée, ponctuée par le départ du directeur sportif Antero Henrique, remplacé par Leonardo (qui avait occupé le poste de 2011 à 2013), le président, qui doit également gérer une mise en examen pour "corruption active", semble vouloir adresser un message de fermeté à son vestiaire. "Je me suis rendu compte que des changements étaient indispensables, sinon on allait nulle part", pose-t-il notamment. Si France Football ne dévoile qu'un extrait de son long entretien, difficile de ne pas penser aux sorties de route de certains de ses joueurs, et pas des moindres.





L'appel de Kylian Mbappé à se voir confier plus de responsabilités, quitte à ce que ce soit ailleurs qu'au PSG, qui a jeté un froid lors de la remise des trophées UNFP ? Les multiples façons que Neymar a trouvé de se faire remarquer en dehors du terrain ? Accusation de viol, double suspension, par l'UEFA et la FFF, privilèges pas forcément compris par ses partenaires ? "Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. [...] Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao ! Je ne veux plus avoir de comportements de stars".