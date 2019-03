De retour en Bleu, Kurzawa fait son mea-culpa : "J'ai fait des erreurs de jeunesse"

"Reboosté" par la naissance de sa fille en septembre 2018, au moment où il était "au fond du trou" et que deux mois plus tôt ses copains bleus soulevaient la Coupe du monde en Russie, Layvin Kurzawa a entrepris un travail en profondeur sur lui-même. De manière à mûrir mentalement et à se remettre dans le droit chemin. Il a ainsi reconnu s'être "perdu" à son arrivée au PSG en 2015. "Je passe de Monaco, une petite ville près de mes parents, à Paris, la capitale, les boîtes de nuit, et tout ce qui est accroché à la capitale... Je me disais, "je vais aller m'amuser, parce que demain on a entraînement l'après-midi". Je n'étais pas aussi professionnel qu'un joueur devrait l'être", a-t-il concédé. "Je suis revanchard, je suis conscient de ce que je vaux."





Souvent critiqué pour ses errements - son chambrage avec les Espoirs, sa vidéo où il critiquait (en privé) le sélectionneur Didier Deschamps ou son geste après son triplé contre Anderlecht -, le Parisien a affirmé vouloir en finir avec cette image de "petit con". "Les gens qui parlent, ça ne m'atteint plus. Je sais que j'ai été vu comme un petit con, mais je ne l'ai jamais été", a-t-il assuré. "J'ai fait des erreurs de jeunesse, que beaucoup de joueurs ont pu faire, sauf que suis plus médiatisé que d'autres parce que j'ai joué à Monaco et au PSG, parce que je suis un joueur de qualité tout simplement." À lui de le démontrer.