PSG : des excuses, la cohabitation avec Cavani et l'avenir de Neymar... Mbappé rétablit ses vérités

Et pour gagner cette saison avec le PSG, Mbappé compte sur l'aide de Neymar, aperçu tout sourire à l'entraînement. En coulisses, l'attaquant de l'équipe de France s'active d'ailleurs pour convaincre le Brésilien, bien écidé à mettre les voiles pour retourner au Barça, de ne pas abandonner précipitamment le projet parisien. "Bien sûr, je ne veux pas qu'il parte, je veux qu'il reste avec nous", a lâché l'ancien Monégasque. "J'en ai déjà parlé avec lui, il sait ce que je pense de lui et de cette situation. Tout va très bien entre nous. On a une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Il sait que je le respecte et que je l'admire." Les prochaines semaines, voire prochains jours, devraient en tout cas permettre de voir s'il a ou non l'oreille de Neymar.