Après la défaite à Dortmund, Neymar tacle durement... le PSG

On rembobine. Le 1er février, après un accrochage avec le défenseur montpelliérain Arnaud Souquet, Neymar a contracté une "lésion condro-costale" (dixit le communiqué officiel du PSG), laissant craindre une nouvelle absence à ce moment crucial de la saison , comme les deux années précédentes. Une perspective vécue telle une psychose par le club parisien, qui a donc imposé à l'attaquant une mise au repos jusqu'à mardi. Ce que l'entraîneur, Thomas Tuchel, avait lui-même laissé entendre le 12 février après la large victoire à Dijon (6-1), lâchant : "Si ça ne tenait qu'à moi... Normalement, ce n'est pas au médecin de prendre la décision (de le faire jouer ou non) mais il a un avis très clair."

Lorsque Neymar a repris l'entraînement, le PSG s'est retrouvé confronté à un dilemme : fallait-il le faire rejouer pour qu'il monte petit à petit en puissance physiquement jusqu'au grand soir européen, ou le mettre au frais pour lui épargner tout risque de fâcheuse rechute ? La seconde option a été choisie, et l'intéressé, frustré par son mauvais match en mondovision, a tenu à faire savoir qu'il l'avait mal vécu. "C'est un choix du club, des médecins", a insisté le Brésilien. "Ils ont pris cette décision et moi je n'ai pas aimé. On a eu beaucoup de discussions autour de ça parce que moi je voulais jouer. Je me sentais bien mais le club avait peur. Au final, c'est moi qui en souffre."