PSG en crise : Thomas Tuchel met la pression sur ses dirigeants en vue du mercato, mais...

Le technicien a aussi distillé quelques phrases lourdes de sens, comme : "On a besoin de joueurs qui sont habitués à jouer 50 matchs par saison, habitués à surmonter des obstacles, à tout donner de façon égale quel que soit l’adversaire, on a absolument besoin de ce genre de joueurs dans ce groupe." Ou encore : "Peut-être qu’on changera beaucoup de choses dans l’effectif cet été oui, on doit en parler avec le directeur sportif et le président, mais c’est possible et j’y suis favorable."