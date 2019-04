PSG : Eric Maxim Choupo-Moting impliqué dans un accident de la route

Demandez à un amateur de football de choisir un adjectif pour qualifier l’inénarrable Eric Maxim Choupo-Moting, et deux épithètes émergeront à coup sûr : maladroit et poissard. Mais jusqu’alors, cela ne concernait que le terrain... En tout cas, celui qui a débarqué au PSG à la toute fin du dernier mercato estival, dans un anonymat disant le contraste saisissant entre son profil de joueur laborieux et celui des stars internationales composant le vestiaire parisien, n’en finit plus d’accaparer l’attention ces derniers jours.