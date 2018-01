PSG : poussé vers la sortie, Di Maria se remet à briller

Titularisé à la fois sur l’aile gauche et l’aile droite, celui que l’on surnomme "El Fideo" s’est montré à l’aise dans l’animation offensive et a été décisif. Le milieu offensif de l’Albiceleste reste ainsi sur cinq buts inscrits et une passe décisive sur ses cinq derniers matches avec le club de la capitale. Sur l’ensemble de la saison, "ADM" cumule 7 réalisations et 8 offrandes en 21 apparitions. Mieux, en 14 titularisations, il est impliqué sur 13 buts (6 buts et 7 passes décisives). Et face à Nantes dimanche (0-1), Di Maria s’est une nouvelle fois montré précieux pour Unai Emery, scorant le seul but du match et se montrant disponible pour ses partenaires, malgré quelques occasions ratées dans la surface de réparation adverse.





Ces dernières semaines, l’Argentin a fait part à de nombreuses reprises de son mécontentement et de sa volonté de jouer davantage, en vue d’une participation au Mondial 2018 en Russie en juin prochain. Au sortir de la rencontre de Coupe de France face à Rennes, lors de laquelle il avait inscrit un doublé et délivré une passe décisive, il a de nouveau fait passer un message : "Je suis content à Paris, pas tellement de ma saison. J’aimerais jouer plus, mais je suis reconnaissant du temps de jeu que j’ai eu, et je suis en train de prouver que je suis prêt à être titularisé."