PSG : Neymar fait son entrée dans le dictionnaire français

Neymar rentre dans l'histoire française. Selon les informations du Parisien, le joueur du Paris Saint-Germain fait partie des nouvelles personnalités qui intègrent le Robert illustré 2019. En tout, sept lignes sont consacrées à la star du ballon rond ainsi... qu'une photo. Le cliché a été pris le 7 janvier dernier, lors du match de Coupe de France qui opposait le PSG à Rennes.





Pourquoi un tel engouement ? "Neymar, c’est l’illustration d’une fréquence énorme dans les médias ces derniers mois, c’est pour cela qu’il a été retenu", explique au quotidien le lexicographe et conseiller éditorial du Robert? Alain Rey. Et ce qui a fait peser le choix dans la balance, c'est le couronnement de Neymar en 2017 en tant que "joueur le plus cher du monde avec son transfert au Paris-Saint-Germain".