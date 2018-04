PSG : Meunier conspué par une partie du Parc des Princes pour avoir "liké" une photo du Vélodrome

Déjà conscient de la colère d’une frange des supporters, le joueur, réputé pour son franc-parler, avait répliqué samedi sur ses réseaux sociaux. "L'irrespect et la médiocrité des propos tenus à mon égard ces derniers jours me montrent clairement les limites de certains supporters à ne faire qu'UN dans un club où beaucoup de choses ont changé à vitesse grand V ces dernières années", avait-il notamment pointé avant d’ajouter : "Étant étranger, fan de football dans sa globalité et surtout joueur du Paris Saint-Germain, sachez que mon implication et ma passion vous sont dévouées à 1000% et le fait d'aimer ce qui se fait ailleurs en France ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l'envie que j'ai de me battre pour les rouges et bleus".





A priori anodine, cette énième polémique en dit long sur l’agacement de certains supporters. Lesquels estiment que les joueurs du PSG ne respectent pas assez l’écusson, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Une grogne illustrée par ce communiqué du Collectif Ultras Paris publié vendredi :