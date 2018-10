"J’aurais dû marquer plus de buts", affirme Kylian Mbappé... auteur d’un quadruplé en 13 minutes contre l’OL

Effectivement, Kylian Mbappé n’a pas douté, il l’a lui-même affirmé. Dès le coup de sifflet final, il analysait même très froidement sa performance, se gardant de toute euphorie. "J’ai perdu des duels et j’aurais dû marquer plus de buts. Ça fait partie des paliers qu'il me reste à franchir pour arriver vraiment en haut. Je vais travailler", lâchait-il au micro de Canal+. Avant d’apparaître totalement blasé quelques minutes plus tard en zone mixte, où il a dit : "C’est pas une question d’âge. C’est sept occasions et quatre buts. C’est pas mal mais on peut faire mieux."