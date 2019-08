PSG : Kylian Mbappé rencontre Baba Junior, le jeune fan qui l'avait interpellé sur les réseaux sociaux

Quelques heures plus tard, le champion du monde tricolore proposait au jeune garçon originaire de Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, de le voir au Camp des Loges après le stage de préparation en Chine fin juillet : "Hey Baba Jr. Et si on s'organisait une petite rencontre au Camp des Loges à mon retour de Chine... ça te dis ?" Plus d'un mois plus tard, la rencontre a bien eu lieu, mais au Parc des Princes.





Après le succès contre Toulouse dimanche (4-0), lors duquel Kylian Mbappé s'est blessé à la cuisse gauche, le rêve s'est réalisé pour l'enfant, qui a pu immortaliser le moment avec une photo au côté de son idole. L'attaquant lui a également offert un maillot dédicacé. Sur Twitter, la sœur du jeune fan a posté la photo de la rencontre, avec comme message : "UPDATE : Énorme merci à Mbappé ❤️❤️❤️❤️." Un post retweeté près de 6 600 fois et liké 13 000 fois en quelques heures.