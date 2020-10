Kylian Mbappé rend hommage au petit Lucas, "le vrai héros" décédé d'un cancer

Il lui avait dédié un but à Nîmes la semaine passée. Kylian Mbappé l'avait célébré en dévoilant, sous son maillot, l'inscription suivante : "Courage Lucas je suis avec toi". Au micro de Téléfoot, le joueur du PSG avait expliqué le sens de ce message, adressé à un petit garçon, âgé de 8 ans, atteint d'un cancer. "Je voudrais faire une petite dédicace à Lucas, c'est un petit copain à moi", avait-il ajouté. "On fait partie des privilégiés et tout le monde n'a pas cette chance. Je pense à tous les enfants."

Ce jeudi 22 octobre, le champion du monde a annoncé sur Twitter la disparition prématurée du jeune Lucas. "C'est avec beaucoup d'émotions que je vous informe que Lucas est parti rejoindre les étoiles", a-t-il écrit dans un émouvant message. "Très difficile de trouver les mots mais il le faut pour rendre hommage à ce garçon rempli d'amour, de sympathie et surtout de courage qui m'a tellement appris et avec qui j'ai nourri un lien fort. Je vais essayer de te rendre fier parce que c'est toi le vrai héros. Toi qui mérites tous ces éloges pour avoir combattu ta maladie pendant plus de 10 mois sans jamais te plaindre."