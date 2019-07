PSG : la blessure du mois de janvier à l'origine du clash entre Neymar et le club parisien ?

Le 25 février 2018, personne n'imaginait que la blessure de Neymar Jr face à l'OM (3-0), une fissure du cinquième métatarsien, allait être à l'origine un an plus tard de la rupture entre le joueur brésilien et le PSG. Ce mardi, L'Equipe révèle que cette blessure, qui s'est réveillée le 23 janvier dernier contre Strasbourg en Coupe de France (2-0), a provoqué un clash entre les deux camps. En cause, les avis divergents concernant une éventuelle opération.





Il y a un an et demi, le club de la capitale avait laissé le staff médical de la sélection brésilienne gérer le cas de Neymar Jr. Le docteur Rodrigo Lasmar avait alors opéré le joueur afin qu'il puisse disputer la Coupe du monde en Russie. Sauf que cette année, la donne a été différente.