PSG : le retour de Neymar samedi contre Strasbourg se confirme, les ultras menacent de boycotter le match

FOOTBALL – Le match PSG-Strasbourg, samedi 14 septembre (17h30), devrait marquer le retour de Neymar sur les pelouses de Ligue 1. Mais celui-ci s’annonce particulièrement houleux.

En qualifiant, au cœur de l’été 2019, c’est-à-dire au cœur du nouveau feuilleton Neymar, la fameuse "remontada" du FC Barcelone contre le PSG (une victoire 6-1 après une défaite 4-0 au match aller) en 2017 de "meilleur souvenir de [sa] carrière", l’attaquant brésilien espérait vraisemblablement créer un climat délétère à même de l’aider à forcer son retour vers le Barça. Peine perdue : les clubs catalan et parisien ne sont jamais parvenus à un accord, et voilà l’attaquant star coincé à Paris, avec des supporters qui, le 11 août dernier contre Nîmes, l’ont invité à "se casser" avec insistance, entre autres amabilités.

Le PSG a tout intérêt à ne plus repousser ce retour. D’abord parce que Kylian Mbappé et Julian Draxler sont toujours blessés, tandis qu’Edinson Cavani, en phase de reprise, paraît trop juste physiquement pour débuter la rencontre, au contraire du Brésilien, qui s’entraîne désormais tout à fait normalement. Ensuite parce que le retour de la star au Parc des Princes est redevenu inéluctable, et qu’il faudra bien passer ce moment pour le laisser derrière.

Dit autrement : le PSG aurait le choix entre un public hostile et un public mutique. Un compromis reste pourtant possible, le CUP ayant prévu de se réunir avant d’annoncer sa position commune d’ici à samedi matin. Car les avis sont partagés au sein même du groupe de supporters, entre partisans d’une indifférence polie pour ne pas nuire à l’équipe et ceux d’une posture aussi vindicative que celle du 11 août. Une tendance, tout de même : mercredi, le CUP a fait l’impasse sur le match de handball entre le PSG et Nantes, ce qui est suffisamment inhabituel pour être interprété comme un premier signe de mécontentement... Décidément, ce feuilleton Neymar n’en finit plus de faire des vagues.