PSG : Anne Hidalgo met (gentiment) la pression à Neymar

FOOTBALL – La maire de Paris, Anne Hidalgo, a tenu à adresser un message à Neymar, qui pourrait effectuer son retour au Parc des Princes samedi contre Strasbourg en Ligue 1.

Lorsque l’on est maire d’une ville, on a le devoir de supporter le club de football local. Mais lorsque l’on est l’attaquant star de ce club, recruté il y a deux ans contre 222 millions d’euros (indemnité de transfert la plus élevée de l’histoire) et rémunéré à hauteur de 36,8 millions d'euros par an, on a aussi des devoirs. C’est, en substance, ce qu’Anne Hidalgo a tenu à rappeler à Neymar, au détour d’un entretien accordé à Télé Loisirs, dans lequel la maire de Paris évoque son penchant pour le sport-roi.