PSG : et si Leonardo était revenu justement pour être le père-fouettard de Neymar ?

Au lieu de cela, le PSG a volontairement montré les muscles par voie de communiqué, et Leonardo en a profité pour dire notamment ceci : "Quand un joueur veut quitter un club, et je ne parle pas de Neymar en particulier, c'est la vie normale du football. Pourquoi faudrait-il que cela soit vécu comme un déshonneur ? Comme si le club n'avait pas réussi à convaincre le joueur de rester. Comme si c'était toujours de la faute du club. Et dans le cas de Neymar qui est en retard à la reprise de l'entraînement, ce sera encore la responsabilité du club qui n'a pas su gérer ce problème ? Non. Si le joueur arrive en retard, c'est de sa faute." La belle affaire. Et la belle démonstration.