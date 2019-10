PSG : quelle place pour Neymar avec l’émergence du trio Mbappé-Icardi-Di Maria ?

L’impressionnante force de frappe de l’attaque du PSG a encore fait des victimes dimanche soir. A domicile face à l’Olympique de Marseille, lors du Classico (4-0), le trio Mbappé-Icardi-Di Maria a brillé de mille feux, affichant une complémentarité intéressante dans les derniers mètres. Avec un Di Maria à la baguette et auteur de deux passes décisives, Mauro Icardi et Kylian Mbappé se sont chacun offert un doublé, les deux buteurs se cherchant constamment dans les petits espaces et en remise.

D’un point de vue individuel, les trois joueurs sont dans une forme éblouissante. Ainsi, Di Maria affiche un total de 7 buts et 8 passes décisives en 15 matchs joués toutes compétitions confondues, dont six passes décisives en cinq jours, quatre à Bruges et deux dimanche face à l’OM. Son compatriote argentin Mauro Icardi carbure à un but par match, avec sept réalisations en autant de rencontres, dont six sur les quatre dernières rencontres. Mbappé, malgré une blessure le privant de six matchs, culmine à huit buts en neuf matchs, dont six sur ses trois dernières sorties.