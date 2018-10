PSG-OL : Marquinhos dans l’impasse ?

Interrogé dans les minutes qui ont suivi la défaite (3-2) du PSG à Liverpool le 18 septembre au sujet de la présence et des difficultés ce soir-là de Marquinhos au milieu de terrain, le capitaine Thiago Silva avait répondu : "Ça, il faut le demander à Antero." Antero Henrique, le directeur sportif parisien, en charge du recrutement. Ce soir-là, Thomas Tuchel n’a pas caché non plus sa frustration de ne pas avoir vu venir cet été un milieu défensif de métier, lâchant : "L'absence de l’impact physique d'un numéro 6, c'est ce qui me préoccupe." Par défaut, l’Allemand a donc repositionné le défenseur brésilien en sentinelle.