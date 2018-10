PSG-Lyon : Marco Verratti, le facteur X de Tuchel ?

Neymar tout feu, Verratti tout flamme. Si tout le monde n'a eu d'yeux que pour le Brésilien, auteur d'un triplé contre l'Étoile Rouge de Belgrade (6-1) mercredi en Ligue des champions, le "Petit Hibou" a aussi sa part dans la démonstration du PSG. Installé au côté d'Adrien Rabiot, l'Italien ne s'est pas ménagé face aux Serbes. Dans un secteur où Paris avait péché (sans lui) à Liverpool, il a une fois de plus laissé une impression de grande facilité, profitant de son aisance technique balle au pied et de son sang-froid pour amorcer le pressing et relancer le bloc parisien.





Déjà étincelant dans l'entrejeu face à Saint-Étienne (4-0) et puis contre Reims (4-1) en Championnat, l'Italien a montré qu'il était un maillon essentiel du système mis en place par Thomas Tuchel. Davantage de possession, plus de tirs, plus de passes... tout prouve que Paris se porte mieux lorsque Verratti est sur le terrain. Avec 152 ballon touchés, 8 ballons récupérés, 77,8% de duels gagnés et 92,3% de passes réussies contre Belgrade, le milieu de poche a livré une partition proche de la perfection. Au-delà de son cas personnel, il a confirmé sa bonne entente naturelle avec Neymar. L'ancien de Pescara est ainsi le joueur qui a le plus trouvé le Brésilien (28 ballons), qui le lui a plutôt bien rendu (11 ballons) sur la pelouse du Parc.