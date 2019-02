Neymar, Cavani et Meunier blessés... Quel visage pour le PSG face à Manchester United ?

Latéral de formation et depuis peu utilisé au milieu, Dani Alves pourrait monter d'un cran sur l'aile droite et se mettre sur la même ligne que Angel Di Maria, positionné sur l'aile gauche. Julian Draxler pourrait être chargé du jeu parisien en tant que numéro 10. L'Allemand a d'ailleurs insisté sur l'importance du match aller : "C'est toujours important de jouer le match retour à la maison, devant nos supporters, tout le monde sera à fond. Mais la première étape sera d'aller à Old Trafford et d'obtenir un bon résultat là-bas pour appréhender plus sereinement le match retour."





Terriblement efficace cette saison, avec 22 buts et 14 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, le jeune prodige français Kylian Mbappé aura la lourde tâche d'être l'arme numéro une du club de la capitale, seul en pointe, alors qu'il a la plupart du temps joué au côté d'Edinson Cavani en attaque, ou sur l'aile droite. Cette saison, Mbappé a été aligné seul en pointe à seulement quatre reprises, pour deux buts. Cependant, le natif de Bondy était systématiquement épaulé par Neymar, absent mardi.