PSG-Manchester United : Patrice Evra poursuivi par des associations pour ses propos homophobes

Abonné aux sorties remarquées sur les réseaux sociaux, l'ancien footballeur professionnel Patrice Evra a dérapé le 18 mars dernier, dans une nouvelle vidéo, tenant cette fois-ci des propos homophobes. "Même mon cousin, il a rage, il sait : Paris, vous êtes des p**** ! des p**** je le dis ! Ici c’est des hommes qui parlent ! On a mis l'équipe D, même pas l'équipe C. Les petits qui ont joué, ils nettoyaient mes chaussures, ils n'ont même pas encore de sperme...", a déclaré l'ancien international français, , passé par l'AS Monaco, Manchester United ou encore la Juventus Turin, faisant référence au huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester United le 6 mars dernier (1-3).