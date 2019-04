PSG-Manchester United : une enquête ouverte contre Patrice Evra pour ses propos homophobes

Le lendemain, l'ex-joueur de l'AS Monaco et de l'Olympique de Marseille avait présenté ses excuses : "J'ai réalisé une vidéo, en plaisantant, en ami, et les médias français l'ont reprise parce que j'ai utilisé le mot 'p***', et ils le traduisent comme si j'étais contre les homosexuels. (...) Je ne suis pas homophobe (...), j'aime tout le monde. Donc si j'ai blessé quelqu'un, je m'excuse, mais vous savez que ce n'est pas mon intention".





"C'est une très grande satisfaction pour notre collectif Rouge Direct", a déclaré à l'AFP Julien Pontes, porte-parole du collectif, saluant "la rapidité de la réaction du parquet de Paris, qui a décidé que la loi s'appliquerait à M. Evra". "Avec un peu de volonté, on arrive à enclencher des procédures de sanction qui ne sont jamais enclenchées dans le monde du football", s'est-il félicité, disant attendre "une peine exemplaire" dans cette affaire.