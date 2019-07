PSG : après une semaine sous haute tension, Neymar est de retour à l'entraînement

"Le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur ? Il y en a deux. D’abord, quand on a gagné les Jeux Olympiques avec le Brésil. Ensuite, la 'remontada' contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but... Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça... C’était incroyable. Quand on a gagné contre le PSG avec Barcelone, c’était complètement... Nous sommes tous devenus fous après ! Je crois que c’était le meilleur sentiment possible pour nous tous", a-t-il déclaré.





Des propos vus comme une provocation par de nombreux supporters parisiens, contrairement au père du joueur, Neymar Sr, qui gère ses intérêts. "A aucun moment il n'a manqué de respect au PSG ou aux joueurs qui ont joué ce match en 2017. (...) Il y a beaucoup de journalistes et de supporters du monde entier qui considèrent ce match comme celui qui a le plus marqué (Neymar) dans sa carrière en club. Alors pourquoi cette controverse cette fois-ci ?", a ainsi réagi le père du joueur sur Instagram.