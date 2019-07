PSG : mis en cause dans le transfert de Pastore, Al-Khelaïfi veut porter plainte contre Mediapart

Dans la foulée de ces révélations, Nasser al-Khelaïfi a annoncé, par le biais de son avocat à L'Equipe, son intention de déposer plainte contre Mediapart pour "faux et usage de faux". "Nous allons déposer plainte pour faux et usage de faux. Ce sont des méthodes inacceptables. Mediapart a refusé de nous le communiquer, soi-disant à cause du secret des sources, et ils le publient juste après", a indiqué Me Francis Szpiner au quotidien sportif.