PSG : Di Maria, Marquinhos, Cavani... Le retour des forces vives pour le sacre face à Monaco ?

Le PSG va-t-il devoir s'en remettre à ses superstars pour enfin être sacré champion de France ? C'est en tout cas le scénario qui se dessine ces dernières heures. Embourbé dans sa plus mauvaise série cette saison avec un match nul (2-2 contre Strasbourg) et deux défaites (5-1 à Lille et 3-2 à Nantes), le club parisien devrait enregistrer ce week-end les retours de joueurs essentiels à son dispositif, à savoir Angel di Maria, Marquinhos et Edinson Cavani.