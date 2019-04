PSG : flashé à 38 km/h, Mbappé a battu la vitesse moyenne de Bolt sur son record du monde du 100m

Si Usain Bolt demeure intouchable en vitesse maximale, Mbappé peut toutefois se vanter d'aller plus vite que d'autres "sprinteurs". Le footballeur court en effet plus vite que le coq (15 km/h), le chameau (25 km/h) et le lézard (32 km/h). Il fait jeu égal avec l'ailier du FC Grenoble, Raymond Rhule (38 km/h) et est à touche-touche avec Cristiano Ronaldo, flashé à près de 39 km/h lors du match Portugal-Espagne (3-3) pendant la dernière Coupe du monde en Russie. En revanche, il ne fait pas le poids face au chat (50 km/h), à la girafe (70 km/h) et au lièvre (80 km/h). Et que dire du guépard, l'animal terrestre le plus rapide (110 km/h).