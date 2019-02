PSG-Montpellier : Kylian Mbappé demande à la LFP de lui attribuer un but, mais...

"On fait comment pour le 4e but ? Vous pouvez me l'offrir pour privilégier l'attaque... Et surtout pour (ne) pas donner un CSC à Hilton", écrit le joueur, en concluant d’un smiley ironique, à l’adresse de l’instance en charge de l’organisation du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce qui pose la question de l’attribution des buts, dans des cas où le doute est permis.