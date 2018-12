PSG-Montpellier reprogrammé en février : pourquoi le club parisien a obtenu un passe-droit

Alors comment en est-on arrivé à reporter PSG-Montpellier d'un mois supplémentaire ? "On va dire qu'ils (les Parisiens) ont une bonne écoute (à la LFP)... C'est comme dans tous les grands Championnats, les grands clubs sont un petit peu avantagés. On aimerait bien être à leur place !", riait jaune Michel Der Zakarian, l'entraîneur du MHSC, joint lundi soir par L'Équipe. Le bureau de la Ligue, où siège plusieurs présidents de clubs de Ligue 1, est allé à l'encontre de la volonté de Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot, les deux patrons de la Ligue. Il a en effet préféré contourner le règlement en permettant au club parisien de préserver ses intérêts privés. Une décision prise, rappelons-le, en accord avec une direction montpelliéraine conciliante.





À l'instar de ce qui se fait à l'étranger, le syndicat Premier Ligue, conscient de l'importance commerciale du stage hivernal des Parisiens dans le cadre du fair-play financier, a jugé que le report servirait à la fois le champion de France et le football français. En Espagne, la Ligue espagnole de football n'hésite pas à arranger le Barça et le Real Madrid quand cela est nécessaire. Grâce à lui (et à Montpellier), le PSG, dans le collimateur de l'UEFA, peut ainsi se rendre au Qatar pour rencontrer de potentiels partenaires et engranger des recettes financières. Les clubs français, en retour, défendent le porte-drapeau de leur championnat et assurent une pérennité du foot tricolore sur la scène européenne. Un deal gagnant-gagnant ?