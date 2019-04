Sensible, humain, joueur... l'autre visage de "Coach Vahid" décrit par les anciens du PSG

"Niveau discipline, Vahid fait preuve d'une tolérance zéro. Il est très à cheval sur ce qu'on devrait tous faire. Effectivement, parfois, sa voix monte et son accent des Balkans renvoie une image encore plus sévère. En réunion collective, il pouvait se montrer très dur. Mais j'ai aussi pratiqué Guy Lacombe après, il n'était pas drôle non plus. Je me rappelle d'un débrief avec Vahid après un match de Ligue des champions contre Chelsea, où on perd 3-0 au Parc (le 14 septembre 2004). Pendant 1h30, il a défoncé tout le monde. Je n'avais même pas joué mais, quand on a revisionné le match, j'étais quand même enfoncé dans mon fauteuil. C'était... comment dire... musclé mais juste."





"Sous cette apparence, Vahid est un homme très humain et très sensible. Quand ça allait mal au PSG, je l'ai vu avec les larmes au bord des yeux. À l'époque de la "taupe" (qui dévoilait l'intimité du vestiaire), il avait été très affecté. Et sur son visage, les émotions se voient vite. Vahid s'est senti trahi de l'intérieur. Mais c'est un homme ouvert et intelligent. On ne le dit pas assez. Il a vécu des moments dramatiques dans sa vie et elles le rendent incroyablement humain. L'image du coach tyrannique que lui ont façonnée les médias ou les joueurs qui ne l'apprécient pas est hyper injuste. En tant qu'entraîneur, il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite."